TORINO – La Juventus continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita per regalare ad Andrea Pirlo una rosa competitiva.

Verso l’addio ai colori bianconeri c’è il difensore Romero, in prestito al Genoa lo scorso anno, che potrebbe finire alla corte di Gasperini: l’Atalanta è infatti ad un passo dall’accordo per il giocatore, che potrebbe essere il primo di una serie di affare sull’asse Torino-Bergamo per questa estate di mercato.