TORINO – La Juventus continua a sondare attentamente il mercato sia per quanto riguarda gli acquisti che per le cessioni.

Uno dei possibili partenti dalla Juventus potrebbe essere il centrocampista gallese Aaron Ramsey, autore di una difficile prima stagione a causa dei tanti infortuni, e in lista cessioni: la sua partenza non è una priorità per la Juventus, ma Paratici sta cercando di inserirlo in alcuni scambi senza però trovare fortuna fino a questo momento.