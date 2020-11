Quasi fatta per la rescissione di Sarri

TORINO – L’ex allenatore della Juventus Maurizio Sarri sta trattando la rescissione del contratto con la società, con pochi punti da limare che mancano per la firma sull’accordo.

La Juve è infatti disposta a versare al tecnico le mensilità mancanti della stagione 2020-2021 ma vorrebbe ritardarne il pagamento. Inoltre si sta discutendo sui 2 milioni e mezzo di indennizzo da corrispondere a Sarri per il mancato rinnovo per il 2021-2022 e le rate teoricamente mancanti dopo il taglio stipendi stipulato in lockdown.