Mercato Juve – Un nuovo attaccante a gennaio? Ecco chi può arrivare!

Mercato Juve – Colpo in attacco a gennaio: ecco chi può arrivare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus continua le sue manovre sul mercato per regalare ad Andrea Pirlo una rosa sempre più competitiva. Il nuovo tecnico della Juventus ha avuto questa estate molti rinforzi, alcuni dei quali da lui richiesti. I bianconeri hanno infatti accontento il tecnico su molte cose in estate, varando una linea verde per ringiovanire la rosa. Tutti i giocatori arrivati hanno infatti abbassato l’età media della squadra del tecnico bresciano, che però potrebbe ottenere un altro rinforzo a gennaio.

Il mercato invernale infatti è distante un mese e mezzo e Fabio Paratici sta continuando a lavorare e a muoversi su più fronti. Il dirigente è alla ricerca di buone occasioni per migliorare la rosa bianconera, con gli interventi di gennaio che dovrebbero regalare al tecnico juventino una nuova prima punta, in quanto in squadra al momento è presente solo Alvaro Morata per quel ruolo. Occhio dunque a una suggestione low cost già paventata nel recente passato.

Stando a quanto riporta la stampa inglese infatti, i bianconeri sarebbero tornati prepotentemente sull'attaccante del Chelsea Olivier Giroud. Il calciatore francese era stato seguito dai bianconeri anche nelle scorse finestre di mercato. Ora, con la carenza di prime punte, il direttore sportivo della Juventus è pronto a tornare alla carica. La punta francese non sta trovando spazio nel Chelsea che a gennaio dovrebbe metterlo sul mercato: Giroud infatti vorrebbe giocarsi le sue chances per l'Europeo in programma questa estate, con la Juventus che potrebbe regalargli le presenze e le prestazioni necessarie per rientrare tra le convocazioni di Didier Deschamps. Ma non solo. Paratici infatti starebbe pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino!