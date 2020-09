Pronta la rescissione per Khedira

TORINO – La Juventus continua a sfoltire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, con uno degli esuberi che già lunedì potrebbe salutare. Il centrocampista tedesco Sami Khedira infatti, dopo un lungo braccio di ferro con la società, avrebbe accettato la buonuscita, e sarebbe pronto a firmare la rescissione: lunedì le parti dei dovrebbero incontrare per porre fine al rapporto che le lega, con Khedira che ha già un’offerta dal PSG. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre grosse novità per il mercato bianconero. Pronti i botti finali, Paolo Paganini dice tutto: “Ora Paratici pensa a…” >>>VAI ALLA NOTIZIA