Prime frizioni tra Koeman e la squadra

TORINO – Il Barcellona scenderà questa sera in campo tra le mura dell’Allianz Stadium per sfidare la Juventus nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League.

I blaugrana arrivano alla sfida con i bianconeri con alcuni problemi extra campo. Il presidente Bartomeu si è dimesso insieme al CDA nella giornata di ieri, e anche il rapporto tra il tecnico Koeman e la squadra non sembra dei migliori, con i senatori che non hanno ancora seguito a pieno il loro allenatore in questa nuova avventura.