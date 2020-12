Possibile tridente contro l’Atalanta

TORINO – La Juventus si è allenta questa mattina alla Continassa in vista della partita di domani contro l’Atalanta, che verrà giocata a Torino tra le mura dell’Allianz Stadium. I bianconeri sono chiamati domani a confermare i passi avanti fatti nelle ultime giornate con le tre vittorie di fila contro Torino, Barcellona in Champions League e Genoa. Proprio nell’ultima partita a Marassi per alcuni minuti Andrea Pirlo ha mandato in campo Dybala, Morata e Cristiano Ronaldo insieme, per alcune prove di tridente che domani contro la Dea potrebbe essere proposto dall’inizio o a partita in corso. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata la vera e propria bomba di mercato del giorno in casa bianconera: >>>> Ci siamo, dentro o fuori: “Svolta decisiva, Agnelli ha fatto l’offerta definitiva!” <<<<