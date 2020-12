Calciomercato Juventus – Ore bollenti: “Agnelli ha fatto l’offerta definitiva”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – E’ un momento importante della stagione bianconera. La Juventus pare aver ingranato nelle ultime giornate sia in campionato che in Champions League. Ora bisogna arrivare alla sosta natalizia con altri risultati positivi che possano allungare la serie di risultati utili per accorciare sulla vetta. Ma dalle parti della Continassa sembra arrivato il momento della resa dei conti anche su altri fronti, specialmente su alcune questioni di calciomercato che bisogna chiudere al più presto.

Il tema più scottante ovviamente rimane quello legato al futuro di Paulo Dybala. L’argentino non è partito al meglio in questa stagione, ma il gol nell’ultima partita e una buona prestazione potrebbero indirizzarlo verso la svolta della sua annata. La svolta però deve arrivare anche sul tema rinnovo. La questione si trascina ormai da troppo tempo e pare che la Juve non abbia più voglia di attendere. O dentro o fuori. Ecco perché, stando a quanto riferito da Sportmediaset, Agnelli avrebbe fatto la sua ultima offerta alla Joya, quella definitiva e dalla quale la Vecchia Signora non si smuoverà di un passo.

La Juve infatti non vorrebbe andare oltre i 10 milioni a stagione bonus compresi, mentre l'entourage di Dybala spinge per superare i 12 milioni, forse anche 15. "L'impressione, comunque, è che a Torino non modificheranno la loro offerta e a questo punto toccherà a Dybala decidere se accettare o trovarsi un'altra squadra. Quest'ultima, sotto sotto, sarebbe un'opzione non sgradita ai bianconeri, pronti a fare cassa con il loro giocatore di maggior valore, CR7 escluso.", scrive Sportmediaset.it, che poi aggiunge: "L'unico rischio sarebbe quello di perderlo a zero tra due anni. In questo caso, però, sarebbe il 27enne argentino a dover uscire allo scoperto, ufficializzando la sua decisione di non accettare la proposta di Paratici". Momento decisivo dunque per Dybala: siamo alla resa dei conti.