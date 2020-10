Pogba lontano dallo United, la Juventus si rifà sotto

TORINO – La situazione tra il centrocampista francese Paul Pogba e il suo attuale club il Manchester United, non sembra essere delle migliori, con il calciatore che a fine anno potrebbe lasciare l’Inghilterra.

A seguirlo c’è sempre la Juventus, che vuole riportarlo a Torino dopo il suo addio proprio per andare allo United: il Manchester non vuole aumentare lo stipendio al francese come richiesto dal giocatore, e vista la situazione di stallo potrebbe venderlo in estate per non perderlo nel 2022 a zero.