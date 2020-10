Calciomercato Juventus, colpo in attacco a gennaio? Di Marzio: “So che…”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Poco più di due mesi e sarà di nuovo calciomercato. A gennaio potrebbero andare in scena vari movimenti, magari quelli che in estate non sono andati in porto. Nello scorso mercato la Juventus ha raggiunto vari obiettivi che si era prefissata, ma altri non sono stati centrati. Manca ad esempio un esterno mancino di livello che possa dare il cambio ad Alex Sandro, ma Pirlo avrebbe gradito anche una quarta punta da affiancare a CR7, Dybala e Morata. Chissà dunque che a gennaio Paratici non possa regalare una nuovo attaccante al Maestro.

Tanti i nomi accostati alla Vecchia Signora per il reparto offensivo negli scorsi mesi, anche se ora le scelte si sono ridotte. Kean ad esempio pareva essere il prescelto, ma ormai si è accasato al PSG. Ma tra gli obiettivi bianconeri in effetti c’è ancora un giocatore alla ricerca di una sistemazione il prima possibile. Stiamo parlando di Arek Milik, attualmente separato in casa al Napoli. Il club azzurro vorrebbe venderlo a gennaio per non perderlo a zero a fine stagione e il centravanti polacco freme per trovare una nuova squadra.

Della situazione relativa a Milik ha parlato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “So che Arkadiusz Milik vuole trovare una nuova squadra a gennaio. Il Napoli quindi incasserà un piccolo tesoretto“. Ovviamente a gennaio le cifre per assicurarsi l’attaccante polacco, a pochi mesi dallo svincolo a parametro zero, saranno molto ridimensionate. De Laurentiis dovrà accontentarsi di quello che gli verrà offerto per non rimanere con il cerino in mano. La Juve potrebbe dunque approfittarne, forte anche del massimo gradimento da parte del giocatore per la piazza bianconera. Milik infatti ha sempre sperato di trasferirsi a Torino, rifiutando molte altre offerte che gli sono arrivate in estate. Occasione ghiotta insomma, vedremo sa Paratici la coglierà. Ma non è ancora tutto. Rivoluzione bianconera, parte il progetto giovani: in arrivo altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA