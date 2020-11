Pogba costa meno, la Juve torna alla carica

TORINO – La Juventus continua a cercare la quadratura del cerchio, con Andrea Pirlo impegnato a trovare la migliore disposizione tattica per i suoi giocatori. I problemi maggiori dei bianconeri in questo inizio di stagione sono arrivati dal centrocampo, con il tecnico che ancora sta cercando la quadratura del cerchio. Un aiuto potrebbe arrivare dal mercato, con il centrocampista dello United Paul Pogba che potrebbe lasciare l’Inghilterra: i Red Devils hanno infatti abbassato le pretese per il suo cartellino a 60 milioni di euro, con i bianconeri che proveranno a riportarlo a Torino. Ma attenzione perché poco fa è arrivata anche un’altra grossa novità di mercato in casa bianconera. Rispunta un’idea forte, arrivano conferme: “Può arrivare a gennaio!” >>>VAI ALLA NOTIZIA