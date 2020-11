Calciomercato Juventus, rispunta un’idea forte: “Può arrivare a gennaio!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nella scorsa sessione di calciomercato la Juventus ha centrato diversi obiettivi molto importanti, ma al contempo ne ha trascurati degli altri. Qualche problema di troppo nel cedere alcuni giocatori, le oggettive difficoltà di un mercato fortemente condizionato dalla crisi economica dovuta alla pandemia e alcune scelte ben precise di concentrarsi su alcuni nomi piuttosto che su altri, non hanno permesso alla Juve di completare la campagna acquisti perfetta. Nella mente della dirigenza e di Pirlo infatti c’erano anche altri giocatori per diversi ruoli, ma alla fine non se ne è fatto più nulla. Occhio però, perché alcune idee potrebbero tornare prepotentemente di moda per gennaio.

Per quali reparti e per quali ruoli? Ve lo abbiamo ripetuto a più riprese. Alla Vecchia Signora potrebbe servire una quarta punta di ruolo (richiesta da Pirlo in estate), ma anche un altro centrocampista. Magari un vero e proprio regista puro, che forse ancora manca a questa squadra. Ma la lacuna più grossa probabilmente è quella lasciata sulla fascia sinistra che, in assenza di Alex Sandro, non ha un vero e proprio padrone. Un vice di livello del brasiliano non c’è e in quel reparto sono stati ruotati Cuadrado (adattato a sinistra) e il giovane Frabotta, con in più l’opzione Bernardeschi che però non convince. Ecco allora ripuntare una vecchia fiamma per colmare proprio questa lacuna.

Si tratta di Emerson Palmieri, un pallino che Paratici rincorre da svariati anni. Anche in estate la Juventus si è interessata, ma ancora una volta il colpo Emerson è sfumato. O, forse, è stato solo rimandato. Come riferisce anche calciomercato.com infatti, il tormentone potrebbe tornare di moda a gennaio, anche alla luce del fatto che l’esterno italo-brasiliano non sta giocando mai nel Chelsea di Lampard. In questo modo Emerson Palmieri rischia fortemente l’Europeo, per questo vorrebbe tornare a giocare il prima possibile e la Juve potrebbe approfittarne con la formula del prestito con opzione di riscatto. Occhio alla concorrenza: sul terzino c’è infatti sempre Marotta, ma anche il Napoli si starebbe muovendo per lui. Ma non è ancora tutto. La rivoluzione bianconera infatti è in arrivo, parte il progetto giovani: in programma altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA