Pjanic: il bosniaco cambia marcia in Champions League

TORINO – Il calciatore del Barcellona Miralem Pjanic, passato ai blaugrana in estate dalla Juventus nello scambio con Arthur, sta entrando sempre più nei meccanismi della sua nuova squadra.

A dimostrazione di questo ci sono i dati relativi alla partita vinta da Messi e compagni ieri sera contro il Ferencvaros per 3-0. Il centrocampista bosniaco ha tentato ieri sera 134 passaggi di cui ben 126 completati, per quello che è il miglior risultato del giocatore in 77 apparizioni in Champions League, nonché il massimo per un giocatore in una singola partita di questa competizione.