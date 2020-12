Calciomercato Juventus, Paratici tenta il colpaccio: “A breve nuovi contatti!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Le voci di calciomercato non si fermano mai, specialmente ora che la sessione di gennaio è alle porte. Tra meno di un mese per i club europei sarà nuovamente possibile fare acquisti e cessioni e pare che la Juventus abbia ancora il suo bel da fare. Una squadra ancora in fase di costruzione, che in estate ha cambiato tanto e che non sembra volersi accontentare. La rosa bianconera infatti presenta ancora diverse carenze in vari reparti ed è dunque molto probabile che Paratici cercherà di puntellarla nel corso del prossimo mercato. Ma le operazioni di gennaio vengono spesso preparate in anticipo, cosa che, stando alle ultime indiscrezioni, la Juve starebbe effettivamente facendo.

Secondo quanto riferito dal portale specializzato in calciomercato todofichajes.com, Fabio Paratici starebbe per riavviare i contatti con il Wolverhampton per Raul Jimenez. L’attaccante messicano era stato a lungo accostato alla Juventus nel corso dell’estate, nei mesi in cui teneva banco il toto-attaccante da cui è uscito vincitore Alvaro Morata. Oggi lo spagnolo è però l’unico vero centravanti a disposizione di Pirlo, che si sta scontrando con la mancanza di reali alternative allo spagnolo. Ecco perché Paratici starebbe ripensando a Jimenez, che potrebbe arrivare a gennaio grazie a condizioni davvero vantaggiose.

Come già accennato, Paratici dovrebbe prendere contatto con il Wolverhampton nei prossimi giorni. Il club inglese dovrebbe accettare di lasciar partire Jimenez per circa 40 milioni. Cifra che – sempre secondo todofichajes.com – Paratici sarebbe anche disposto a pagare, ma soltanto in estate. È possibile dunque che il CFO bianconero proverà ad imbastire un'operazione in prestito con diritto o obbligo di riscatto, che permetterebbe di dilazionare il pagamento e rimandare decisioni definitive alla prossima stagione.