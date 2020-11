Pjanic: “Bosnia? Carenze di strutture e organizzazione, è difficile per me da accettare”

TORINO – Il nuovo centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic ha parlato dal ritiro della sua Nazionale minacciando di lasciarla, vista la situazione e i risultati poco confortanti.

“La situazione attuale in Nazionale è molto difficile e i risultati non ci sono. Non stiamo mostrando quello che dovremmo essere. Ci sono grossi problemi da molti anni. Non va biasimato Bajevic, perché è arrivato quando i problemi c’erano già. La verità è che non siamo al livello della Serie A e siamo lontani dalla qualità delle altre Nazionali. Ci sono carenze di strutture e di organizzazione. È molto difficile per me accettare, perché è molto difficile per me, perché so come si fa all’estero, so come si fa nei club, come si fa nelle altre nazionali, quanto sia grave.”