Calciomercato Juventus, cessione pesante: possibile addio già a gennaio!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non solo possibili acquisti: la dirigenza bianconera starebbe valutando anche qualche cessione per il prossimo futuro, forse anche in vista del calciomercato di gennaio. Le situazioni in bilico sono molteplici. Dal caso Khedira ancora da risolvere a Federico Bernardeschi, fino ad arrivare al nome più scottante, quello di Paulo Dybala. Per il tedesco si starebbero aprendo alcune piste, mentre Berna continua a non convincere e potrebbe essere sacrificato. Per quanto riguarda la Joya invece, ogni discorso verrà presumibilmente rimandato al prossimo anno. Ma ci sarebbe anche un altro giocatore che, a sorpresa, potrebbe presto lasciare Torino.

Come riferito infatti da Tuttosport, anche il futuro di Aaron Ramsey sarebbe incerto. Il gallese, che continua anche quest’anno ad accusare svariati problemi fisici, potrebbe essere un altro dei sacrificati, magari già durante la sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista continua comunque ad avere ancora molto mercato soprattutto in Inghilterra e se alla Continassa dovesse arrivare un’offerta da circa 20/25 milioni di euro, allora la Juve potrebbe davvero prendere in seria considerazione la sua cessione. Essendo arrivato a parametro zero oltretutto, l’addio di Ramsey a certe cifre garantirebbe alla vecchia signora una ghiottissima plusvalenza. E non solo: la cessione del gallese potrebbe anche spalancare le porte ad un acquisto molto importante.

Quale? Quello di Manuel Locatelli, pallino della Juventus e pupillo di mister Pirlo. Il Sassuolo valuta il suo gioiello almeno 35 milioni di euro, forse anche di più. La possibile partenza di Ramsey quindi potrebbe non solo lasciare spazio in rosa all’arrivo di un nuovo centrocampista, ma anche finanziare concretamente il colpo Locatelli. Una suggestione per ora, che però potrebbe diventare qualcosa di più già all’apertura del prossimo calciomercato di gennaio. Ma, parlando sempre di mercato, occhio anche ad altre possibili sorprese in arrivo. Paratici infatti starebbe pensando ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA