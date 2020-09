Pjaca al Genoa: la Juve risparmia 6 milioni

TORINO – La Juventus continua a sfoltire la rosa a sua disposizione per la prossima stagione, con un altro giocatore piazzato. L’attaccante croato Marko Pjaca sarà ceduto in prestito dai bianconeri al Genoa, con le due squadre che ancora trattano i dettagli del riscatto, e la sua cessione permetterà ai bianconeri di risparmiare 6 milioni lordi derivanti dall’ingaggio del croato che non sarà più a carico dei bianconeri. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate anche altre grosse novità per il mercato bianconero. Paratici scatenato: dopo Dzeko, arriva l’ok per un altro colpo! >>>VAI ALLA NOTIZIA