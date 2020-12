Pirlo scommette sulla crescita di Kulusevski

TORINO – Uno degli acquisti migliori e più dispendiosi per la Juventus nella scorsa sessione di mercato è stato quello di Dejan Kulusevski, arrivato a Torino con grandi aspettative.

Dopo un inizio di stagione sprint, con il gol alla prima giornata contro la Sampdoria, il calciatore si è un po’ spento, finendo intrappolato nelle rotazioni di Andrea Pirlo. Il tecnico ha però rassicurato tutti in conferenza stampa ieri pomeriggio, parlando di come il calciatore, in quanto giovane, abbia bisogno di essere gestito, e che comunque avrà a disposizione molte partite per dimostrare il suo valore.