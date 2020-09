Pirlo: “Ottima gara, ma possiamo e dobbiamo fare meglio”

TORINO – L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato dopo la vittoria contro la Sampdoria ai microfoni di JTV.

“Abbiamo fatto un’ottima gara, l’unico rammarico è non aver chiuso il primo tempo con qualche gol in più, quindi abbiamo dovuto magari soffrire nel secondo tempo quando potevamo già sistemare la partita. Però i ragazzi sono stati bravi a tenere duro e a chiudere il risultato nel secondo tempo”.

KULUSEVSKI – “Kulusevski non è un ventenne nella testa, è già un campione per quello che richiede lui, quindi l’ha dimostrato già stasera alla prima apparizione. Non era facile, perché giocare alla Juventus, in questo stadio, non è sicuramente una cosa da tutti. Lo ha fatto nel migliore dei modi, contribuendo non solo a fare gol, ma anche a fare un lavoro sporco di pressing, di ripartenze, che poi hanno giovato alla squadra”.

TATTICA – “Mi è piaciuta molto la gestione della palla, ma soprattutto la voglia di attaccare sempre in avanti sulle palle perse. La riaggressione in ogni palla persa era la cosa a cui stavamo lavorando da qualche giorno ed è quella che mi è piaciuta di più.”

FRABOTTA – “Non ho avuto nessun problema nel farlo giocare, nel decidere di farlo giocare dopo l’infortunio di Alex Sandro perché l’ho visto e lo vedo ogni giorno in allenamento, lo considero a tutti gli effetti un giocatore come gli altri e ha dimostrato stasera di poterci stare alla grande”.

ATTACCO – “E’ la cosa alla quale abbiamo lavorato di più, la riaggressione in avanti e le preventive, perché giocando con tanti giocatori davanti, portando tanti giocatori oltre la palla, la riconquista immediata è fondamentale. Nei pochi giorni che abbiamo avuto per lavorare insieme, abbiamo lavorato soprattutto per questo, si è visto già qualcosa, ma sicuramente possiamo e dobbiamo fare meglio.”