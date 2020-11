Pirlo cerca la collocazione di Alex Sandro

TORINO – La Juventus in piena emergenza difesa, viste le assenze di Chiellini, Bonucci e Demiral, ha ritrovato nel momento giusto il brasiliano Alex Sandro, titolare nella partita con il Ferencvaros.

Dopo il lungo stop infatti, il brasiliano è rientrato nella sfida di Champions League dal primo minuto, rimanendo in campo tutti e 90: non una prestazione sopra le righe, ma ordinato e preciso, il brasiliano ha svolto al meglio quanto chiestogli da Pirlo, che adesso cerca la sua collocazione ideale. Il brasiliano potrebbe continuare ad essere adattato per la difesa a tre, ma quando finirà l'emergenza i suoi ruoli potrebbero essere due: l'esterno nel 442, o il quinto di centrocampo nel 352, con Pirlo che sembra avere solo l'imbarazzo della scelta.