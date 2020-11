News Juve, blitz in USA per un nuovo colpo: Paratici vuole chiudere subito!

ULTIME NEWS JUVENTUS – La Vecchia Signora è sempre attiva sul mercato. La società bianconera, infatti, vuole continuare a rinforzare la squadra guardando anche al futuro. Già dalle ultime sessioni, Fabio Paratici e il resto della dirigenza stanno valutando specialmente profili giovani. L’obiettivo è quello di iniziare un nuovo ciclo, ringiovanendo la rosa, senza però perdere in qualità e valore. Per questo, il dirigente la scorsa estate ha portato a Torino dei giocatori che rispecchiano a pieno queste caratteristiche e che, partita dopo partita, stanno conquistando la fiducia del nuovo allenatore Andrea Pirlo.

I vari Kulusevski, Chiesa, Arthur e McKennie, infatti, stanno risultando sempre più decisivi negli impegni della Juve. Inoltre, non stanno neanche facendo pesare le assenze dei senatori della squadra, costretti ai box da alcuni infortuni. Questa, dunque, è la strategia che il club sta mettendo in atto per individuare nuovi rinforzi in prospettiva ed aumentare la qualità della squadra. Da questo punto di vista, nelle ultime ore sono arrivate notizie molto interessanti: secondo quanto riportato dal sito statunitense 3rd Degree, Paratici starebbe guardando in America per un nuovo colpo.

Si tratta di Bryan Reynolds, giovane difensore destro dell’FC Dallas. Stando sempre a quanto riferiscono al di là dell’Atlantico, la Juventus potrebbe presentare già in settimana un’offerta da 6-7 milioni di dollari per il giocatore. Texano, classe 2001, il calciatore a stelle e strisce ha esordito in MLS già la scorsa stagione e ora è diventato un titolare fisso. Potrebbe volerci un po’ di tempo per sistemare tutti i dettagli, ma i bianconeri sembrano intenzionati a chiudere presto l’affare: sul terzino, infatti, ci sarebbe l’interesse anche di altre squadre. Per questo, la Juventus vorrebbe affondare il colpo in fretta e portare a Torino un’altra giovane promessa. Ma, parlando sempre di calciomercato in entrata, Paratici starebbe pensando anche a qualcos’altro di molto importante. In arrivo nuovi colpi alla Chiesa e Morata: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA