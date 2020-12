Per De Ligt solo un affaticamento

TORINO – La Juventus ha chiuso il suo 2020 con una bruciante e inaspettata sconfitta contro la Fiorentina, che ha espugnato per 0-3 l’Allianz Stadium, spedendo i bianconeri a meno 10 dal Milan capolista, con una partita in meno, il match contro il Napoli, che ancora non ha una data esatta di collocazione.

I bianconeri hanno subito 3 gol facendone 0 in campionato in casa per la prima volta dall’inaugurazione dello Stadium, dove solo il Real Madrid in Champions League era riuscito ad imporsi con un secco 0-3, con il gol di Cristiano Ronaldo in rovesciata che ha aperto poi le porte bianconere al calciatore portoghese.

La sfida con la Fiorentina non ha solo lasciato ai bianconeri un ritardo dalla vetta che ora è quantificabile in 10 punti, ma ha anche lasciato apprensione in Andrea Pirlo per le condizioni di Matthijs de Ligt. Il difensore è uscito infatti nel finale della sfida contro i Viola per un problema alla coscia, che sembrava poter preoccupare i vertici bianconeri. De Ligt invece si sarebbe fermato in tempo, ed avrebbe solo un affaticamento al muscolo della coscia che dovrebbe smaltire in questi giorni di pausa, rientrando a disposizione di Andrea Pirlo per la ripresa degli allenamenti il 28 dicembre.

Un grande sospiro di sollievo per il tecnico bianconero e per la squadra, che dal ritorno dell’olandese ha blindato la difesa. L’apporto di De Ligt sta infatti risultando determinante in questa stagione: dopo le partite saltate a inizio anno per i postumi dell’operazione alla spalla, il giocatore ha disputato 10 partite di fila senza mai uscire, blindando la difesa bianconera. Con Chiellini a mezzo servizio e Demiral appena recuperato, l’olandese guiderà anche nel prossimo anno la difesa bianconera insieme a Bonucci, bersagliato dalle critiche dei tifosi dopo la sconfitta contro la squadra di Prandelli.

