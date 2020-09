Paratici: “Suarez? Siamo serenissimimi. Morata uno di noi”

TORINO – Il dirigente della Juventus Fabio Paratici ha parlato intervistato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Roma-Juventus dai microfoni di Sky Sport.

SUAREZ – “Si è verificata l’opportunità che Suarez si liberasse dal Barcellona, abbiamo fatto tutte le verifiche necessarie. Abbiamo agito nella totale trasparenza e nel pieno rispetto delle regole. Quindi siamo serenissimi. Non sono un magistrato ne un poliziotto e non conosco queste dinamiche.”

PIRLO – “Andrea lo conosciamo bene, è un allenatore coraggioso, che prepara e osserva gli allenamenti e vede i giocatori pronti per giocare a questo livelll.”

DZEKO – “Lo saluterò se lo incontrerò. Strano si parli maggiormente di chi non è arrivato piuttosto di chi è arrivato. Il mercato ha opportunità, è importante essere elastici e reattivi. Abbiamo avuto l’idea di prendere Morata prima, l’Atletico ha chiuso al prestito, siamo andati avanti con Dzeko che sarebbe arrivato se non fosse stato per Milik, ma poi abbiamo preso Morata. Siamo felicissimi di averlo, é uno di noi e lo sente molto.”