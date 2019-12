Paratici: “Felicissimi per Buffon. Turnover? Sono tutti all’altezza”

TORINO – La Juve è pronta a scendere in campo contro la Sampdoria nell’anticipo della diciassettesima giornata. I bianconeri puntano al bottino pieno per chiudere in cima alla classifica il 2019 e per arrivare al meglio alla Supercoppa con la Lazio. I blucerchiati di Ranieri, euforici dal successo nel derby, vogliono regalare un’altra gioia ai propri tifosi. Nel prepartita il direttore dell’area tecnica della Juve Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di SKY: “Buffon? Siamo felicissimi per lui, è un pezzo di storia del calcio italiano. Per ora pensa a giocare, non so in futuro se sarà dirigente. Supercoppa? Siamo molto concentrati sulla sfida di oggi, non credo che Sarri abbia preservato nessuno, sono tutti ottimi giocatori, abbiamo una rosa di grande qualità”. Ma nel frattempo, proprio in giornata, è esplosa una nuova bomba in casa Juve: rottura e addio, arriva il via libera per una grossa cessione! >>>VAI ALLA NOTIZIA