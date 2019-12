Paratici: “Accoglienza incredibile. Mandzukic? Ancora non è chiusa, ma speriamo si risolva presto e lo ringraziamo”

TORINO – A pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida Juve-Lazio, valida per la Supercoppa Italia, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici si è soffermato ai microfoni della RAI: “Primo trofeo stagionale con una grande cornice di pubblico, ottima accoglienza qui come l’anno scorso. Tridente sì, De Ligt no? Sarri ha scelto, fin qui hanno fatto bene e spero si confermino. Mandzukic? Ancora non è chiusa, Mario è in Qatar ma manca poco, lo ringraziamo e spero si possa chiudere il più presto possibile”. Ma intanto, proprio nelle ultimissime ore, è arrivata un’altra clamorosa bomba di mercato. Dopo Mandzukic, fuori un altro: nuova cessione in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA