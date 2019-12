Calciomercato Juventus – Dopo Mandzukic, fuori un altro: addio in arrivo?

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La sconfitta contro la Lazio in Supercoppa brucia, ma bisogna guardare ovviamente avanti. E’ quello che sta facendo Fabio Paratici, che continua a lavorare per il prossimo calciomercato della Juventus invernale. Il campo si rivedrà il prossimo anno, adesso è il momento del mercato, che aprirà i battenti tra pochi giorni. E allora la Juve studia ogni pista possibile, sia in entrata che in uscita. E l’addio di Mandzukic in effetti potrebbe essere solo il primo: in partenza potrebbero esserci anche altri giocatori bianconeri. Tra tutti i nomi in bilico, spicca quello di Daniele Rugani: pochissime apparizioni in stagione, il centrale difensivo sembra essere fuori dalle gerarchie di Maurizio Sarri, tanto più che nella seconda parte di stagione tornerà anche capitan Chiellini. Ecco allora che il classe ’94 potrebbe far subito le valigie e volare altrove già a gennaio. La destinazione? Potrebbe essere l’Inghilterra: come riportano infatti i media inglesi e in particolare The Telegraph, per Rugani ci sarebbe il forte interessamento del Leicester, pronto e determinato a strapparlo alla Juventus. Le valutazioni sono in corso, ma il difensore bianconero è uno dei primissimi indiziati a lasciare Torino dopo Mandzukic. Ma attenzione perché, sempre per il mercato di gennaio, Paratici avrebbe già pronta una lista della spesa veramente molto importante: ecco i 6 giocatori che potrebbero arrivare subito alla Juventus! >>>VAI ALLA NOTIZIA