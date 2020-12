Oggi esami per Arthur

TORINO – La Juventus ha pareggiato ieri sera per 1-1 contro l’Atalanta fermando la sua striscia di vittorie e soprattutto perdendo uno dei suoi giocatori.

Dopo un contrasto è infatti stato costretto ad abbandonare il campo Arthur, autore fino a quel momento di una grande partita. In attesa di sapere oggi attraverso gli esami del caso le sue condizioni, il calciatore salterà sicuramente la partita in programma contro il Parma nel week end, sperando riesca a recuperare per la Fiorentina.

