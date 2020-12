Calciomercato Juventus, retroscena bomba: saltato un colpo quasi chiuso!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come vi abbiamo spesso ripetuto, la dirigenza bianconera è costantemente al lavoro per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. In questo momento Paratici e soci stanno studiando le prossime mosse sia per gennaio che in vista della prossima estate. Di lavoro da fare ce n’è e ce ne sarà tanto, sia in uscita che in entrata. E intanto arrivano grosse notizie per alcuni dei più grandi obiettivi di mercato della Juve, che potrebbero tronare fortemente di moda nel prossimo futuro.

Tuttosport ha svelato un retroscena molto importante riguardante una trattativa che sembrava destinata a chiudersi ma che invece sarebbe sfumata sul più bello. Una novità che getta luce nuova su alcune situazioni e dà alcuni indizi anche per i prossimi affari che la Juventus avrebbe in mente di condurre in porto. La notizia in questione riguarda Houssem Aouar che, come anche noi vi avevamo raccontato in estate, sembrava essere molto vicino all’approdo a Torino. Un affare quasi chiuso, un giocatore che Paratici aveva in pugno. Ma, stando alla ricostruzione di Tuttosport, la trattativa si sarebbe arenata a causa del colpo Chiesa. La Juve avrebbe preferito concentrarsi e investire sull’ex esterno della Fiorentina piuttosto che su Aouar. Ma cosa potrebbe succedere in futuro?

Come sottolineato poco fa, questa notizia conferma – se ce ne fosse stato bisogno – che alla Vecchia Signora il centrocampista del Lione piace eccome. Tanto da essere arrivata ad un passo dal suo acquisto. Poi il dispendioso affare Chiesa degli ultimi giorni non ha permesso di affondare il colpo, ma Aouar continua ad essere un osservato speciale dalle parti della Continassa. Tanto più ora che ci si è palesemente accorti che alla Juventus manca un giocatore di qualità in mezzo al campo. Tutt’altro che escluso dunque che Paratici possa tornare alla carica per il classe ’98 nelle prossime finestre di mercato, anche alla luce degli ottimi rapporti con il Lione. Ma, parlando sempre di calciomercato, non è ancora tutto: >>>> 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<<