TORINO – La Juventus continua a muoversi sul mercato, sia per quanto riguarda gli affari in entrata che quelli in uscita.

Sulla lista dei partenti ci sarebbe anche il nome di Douglas Costa, che in caso di un’offerta potrebbe essere sacrificato per fare cassa: per il brasiliano sono arrivate offerte dalla Cina e dagli Emirati Arabi, con le squadre disposte a spendere i 60 milioni di euro chiesti per il giocatore dalla Juventus.