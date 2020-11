Niente Nazionale per Chiellini

TORINO – Così come Federico Chiesa, anche il Capitano della Juventus e della Nazionale Italiana Giorgio Chiellini sarà costretto a non rispondere alla convocazione di Mancini. Il numero 3 della Juventus si è fermato sabato alla vigilia della partita contro la Lazio per un problema alla coscia sinistra, la cui entità verrà valutata oggi dai medici bianconeri: si prospetta un altro stop per i giocatore, che rimarrà a Torino per cercare di recuperare il più presto possibile. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità in casa bianconera: tenetevi forte, notizia bomba sul futuro di CR7! >>>VAI ALLA NOTIZIA