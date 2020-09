Neymar supera Ronaldo: la Puma lo copre d’oro

TORINO – Il calciatore del PSG Neymar ha superato Cristiano Ronaldo e Lionel Messi nella classifica dei più pagati dagli sponsor. Il nuovo accordo di O’Ney con la Puma, con la quale si è legata dopo aver lasciato la Nike, frutterà al brasiliano 25 milioni di euro annui, superando cosi i guadagni di Messi grazie al contratto con Adidas e quelli di Cristiano Ronaldo legato alla Nike. Puma ha deciso di puntare forte sul brasiliano, che succede ad Usain Bolt ritiratosi nel 2017. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche alcune pesantissime novità di mercato in casa bianconera. Ora Paratici non si ferma più, non solo Morata: già decise altre due (grandi) operazioni! >>>VAI ALLA NOTIZIA