Morata: a rischio la convocazione in Nazionale

TORINO – La partita contro la Lazio pareggiata in extremis ieri all'ora di pranzo ha lasciato molte scorie in casa bianconera, tra cui anche alcuni giocatori infortunati. Uno di questi è l'attaccante spagnolo Alvaro Morata, che ha chiesto il cambio ieri per crampi: la situazione non sembra particolarmente preoccupante, ma il giocatore verrà sottoposto oggi agli esami del caso e verrà valutato se sia opportuno o meno fargli rispondere alla convocazione di Luis Enrique.