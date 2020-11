News Juve – Clamorosa novità: arriva una notizia bomba sul futuro di CR7!

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS – La Juve non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, con i bianconeri che hanno lasciato molti punti per strada. Gli ultimi sono proprio quelli persi contro la Lazio, con i bianconeri in vantaggio fino al 94esimo e recuperati in extremis dal gol di Caicedo. Cristiano Ronaldo aveva firmato il gol del vantaggio momentaneo, con il portoghese autore di 6 gol in questo campionato.

Nonostante l’assenza per la positività al COVID nelle prime giornate infatti, CR7 ha dato subito segno della sua grande forza andando a segno con regolarità dopo il suo rientro e aiutando i bianconeri a conquistare punti. Ronaldo è diventato anche il giocatore che ad oggi ha segnato più gol tra tutti i campionati europei nell’anno solare in corso. Insomma, un giocatore decisamente fondamentale per la Juventus. E occhio, perché in queste ore sono arrivate novità importantissime sul futuro del numero 7 più forte del mondo.

L'accordo che lega il portoghese ai colori bianconeri scadrà nel 2022 e la dirigenza juventina starebbe pensando a blindarlo per averlo con sé ancora a lungo. Stando a quanto riferito infatti dalla stampa portoghese, la Juventus starebbe pensando ad un'offerta per rinnovare il contratto di Cristiano Ronaldo fino al 2023. Un'ipotesi molto importante e suggestiva quella lanciata dai media portoghesi. Anche se va detto che parallelamente continuano a circolare anche voci di un possibile addio di CR7 alle Juve già alla fine di questa stagione. Staremo a vedere, ma di certo la questione relativa al futuro di Ronaldo sarà uno dei temi principali e più caldi in casa Juventus nei prossimi mesi.