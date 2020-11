Morata: “A Barcellona per prenderci il primo posto”

TORINO – Il calciatore della Juventus Alvaro Morata è andato a segno anche ieri sera, regalando in extremis la vittoria alla Juventus e il passaggio agli ottavi di finale della Champions League.

Queste le sue parole a Uefa.com: “Sembrava una partita di calcio di vent’anni, molto difensiva, è difficile così. In Champions tutti i rivali hanno la qualità per difendere e per attaccare. Penso che alla fine ogni partita in Champions è decisiva, qualsiasi squadra ti può fare male quindi siamo molto contenti di aver vinto oggi perché altrimenti avremmo potuto correre qualche rischio e noi invece vogliamo prenderci il primo posto e andare a Barcellona per giocarci tutto.”