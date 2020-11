Calciomercato Juventus, addio immediato? Momblano conferma tutto!

Calciomercato Juventus, Momblano svela alcune indiscrezioni

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Le ultime campagne acquisti della Juventus sono state totalmente condizionate dalla difficoltà di cedere i giocatori in esubero. Il non riuscire a liberarsi di giocatori non più giovanissimi e dagli ingaggi pesanti ha penalizzato la dirigenza bianconera, costretta a rivedere anche diversi piani sugli acquisti. Questo fattore, unito alla pesante crisi economica che sta attraversando tutto il mondo del calcio e non solo, costringe la Juventus a valutare la cessione di qualche big dal super stipendio. Ed è proprio a proposito del futuro di uno di questi calciatori che arrivano grosse novità da Luca Fausto Momblano.

Il giornalista ed esperto di calciomercato di fede bianconera, sempre vicinissimo alle questioni di casa Juve, ha parlato così durante una puntata di JB Live: “Ramsey deve fare un passaggio ulteriore nei prossimi mesi, basta con gli stop. È un giocatore molto affascinante per i tifosi juventini, ma è anche uno dei meno necessari. Quante volte prendendo i parametri zero, siamo riusciti a monetizzare davvero? Veramente pochissime volte. Se Ramsey trovasse qualcosa di concreto in Inghilterra, la Juve non si opporrebbe per liberarsi da un ingaggio da 10-11 milioni lordi“. In caso di addio al gallese a gennaio, la Juve avrebbe quindi fondi freschi per rinforzare il centrocampo con un nuovo innesto. Magari un giocatore più giovane e più adatto alle idee di Andrea Pirlo.

Liberandosi dell'ingaggio di Ramsey e incassando una preziosa plusvalenza, Paratici potrebbe finalmente tentare di regalare a Pirlo il centrocampista che vuole: Manuel Locatelli. Il gioiellino del Sassuolo è l'obiettivo numero uno del tecnico bianconero, che però potrebbe anche accontentarsi – almeno per il momento – di un giovane prodigio come Ryan Gravenberch. Più difficile sviluppare discorsi sulle suggestioni Aouar e Camavinga, che restano sulla lista degli obiettivi, ma costano troppo per pensare di imbastire un'operazione a gennaio.