Moggi: “So dove andrà Allegri. Napoli e Juve hanno un obiettivo comune”

TORINO – Luciano Moggi, ospite a 'Diretta Mercat0′ su la7 ha lanciato alcune importanti dichiarazioni: "Allegri? So dove andrà. Se Valverde non dovesse vincere la Champions, Max lo sostituirebbe. E' la stessa situazione di Ancelotti al Real, aveva l'obbligo di vincere il trofeo per la conferma. Napoli su Amrabaat? Sì, potrebbe essere il colpo giusto, c'è però anche l'interesse della Juve".