Mercato, clamoroso annuncio in diretta TV: “Tentativo per…” – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Tante le voci che si rincorrono per quanto riguarda il mercato della Juventus, ma in queste ultime ore è arrivata una notizia che – se confermata – avrebbe veramente del clamoroso. Una novità assoluta, una nuova indiscrezione che è stata lanciata dalla nota emittente televisiva Telelombardia. Come riportato anche da Calciomercato.com infatti, secondo Telelombardia ci sarebbe anche la Juve in corsa per Arturo Vidal, grande obiettivo di mercato di Marotta. Il dirigente nerazzurro infatti da tempo è in pressing sul cileno per portarlo a Milano e regalarlo ad Antonio Conte (che stima tantissimo Vidal), ma adesso di mezzo ci si sarebbe messo anche Fabio Paratici. Il CFO bianconero infatti si sarebbe inserito e starebbe facendo un tentativo concreto per riportare "Re Arturo" non solo in Italia, ma proprio a Torino. Come sappiamo, sono molti i discorsi di mercato che in questo intercorrono tra la Juventus e il Barcellona: chissà che anche Vidal sia finito veramente nel calderone dei giocatori in ballo o se quella di Paratici sia solo un'operazione di disturbo nei confronti di Marotta e dei rivali nerazzurri. Ne sapremo sicuramente di più tra qualche giorno, ma intanto la notizia è sicuramente di quelle col botto.