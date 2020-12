McKennie: “Speciale segnare così, il merito è del legame mentale tre me e Cuadrado”

TORINO – Il calciatore della Juventus Weston McKennie ha parlato ai microfoni di UEFA.com dopo la vittoria ottenuta contro il Barcellona ieri sera per 3-0, frutto anche di un suo grande gol in acrobazia. “Il gol? Avevo segnato già nell’ultima partita col Torino, nel derby, e anche questa volta è stato tutto merito del legame mentale che c’è tra me e Cuadrado. Sono stato fortunato a realizzare un gol così bello, il mio secondo in Champions, proprio contro il Barça. È stato davvero speciale.” Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate anche enormi novità di mercato in casa Juve: >>>> Clamorosi aggiornamenti su Pogba: i tifosi bianconeri ora sognano! <<<<