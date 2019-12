Mandzukic, la Fiorentina ci ha provato fino all’ultimo

TORINO – Mario Mandzukic può essere considerato praticamente un nuovo giocatore dell’Al-Duhail, squadra dove milita anche Benatia. Il croato è a Doha per svolgere le visite mediche con il club con il quale firmerà un contratto da 18 mesi a 12 milioni netti a stagione. La Gazzetta dello Sport però annuncia che fino all’ultimo anche la Fiorentina ci ha provato a convincere il grosso centravanti, la differenza però l’ha fatta l’ingaggio, con i viola che non avrebbero potuto pareggiare l’offerta qatariota. Ma intanto, proprio nelle ultimissime ore, è arrivata un’altra clamorosa bomba di mercato. Dopo Mandzukic, fuori un altro: nuova cessione in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA