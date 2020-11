Mandragora: “In un periodo buio la Juve ha creduto in me. Farò di tutto per tornarci e meritarmi la maglia”

TORINO – Il calciatore dell’Udinese in prestito dalla Juventus Rolando Mandragora ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport del suo futuro e del suo passato.

“In un periodo buio, in un periodo di infortuni, la Juventus ha creduto forte in me come ha fatto diversi anni fa e questo per me è motivo di grande orgoglio e quindi io farò di tutto per guadagnarmi la maglia della Juventus perché è un sogno e allo stesso tempo un obiettivo. Io voglio lavorare per questo e tutto questo passa dalle prestazioni con l’Udinese. Quindi io devo pensare all’Udinese in questo momento e pian piano lavorando e costruendo in campo e in allenamento tutte le cose, devo guadagnarmi la maglia della Juventus: è un obiettivo che mi sono prefissato e un sogno che ho dentro.”

Sarebbe bello giocare al fianco di Arthur, Bentancur, Rabiot?

“Assolutamente. Sono tutti giocatori forti, poi è arrivato Pirlo, un allenatore nuovo e per quello che è stato come calciatore e per quello che sarà come allenatore sarebbe un grande privilegio poter essere allenato da lui.” Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate anche altre pesantissime novità di mercato in casa bianconera. Ora può cambiare tutto, l’annuncio in diretta TV è clamoroso: “All’80% andrà via!” >>>VAI ALLA NOTIZIA