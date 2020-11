Mercato Juve, notizia col botto: sfida Marotta-Paratici per un… rossonero!

Mercato Juve, nuova sfida a Marotta per un giocatore rossonero

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – Continua a muoversi sul mercato la Juve, sempre pronta a fiutare nuovi possibili colpi. Dopo le operazioni messe a segno la scorsa estate, infatti, la Vecchia Signora non sembra intenzionata a fermarsi. La società vuole rinforzare la squadra sempre di più e regalare ad Andrea Pirlo nuove carte per giocarsela al meglio in ogni sfida. Per questo, nell’ultima sessione di calciomercato sono stati acquistati profili di grande valore come Morata, Arthur, Chiesa, Kulusevski e McKennie. Ma, come detto, i bianconeri guardano avanti per altri colpi del genere, con un occhio anche ad alcune possibili occasioni.

Fabio Paratici sta continuando a lavorare senza sosta nella ricerca di nuovi innesti per la squadra. Tra gli obiettivi potrebbe esserci anche un trequartista e per questo l’ultimo profilo messo nel mirino sarebbe un vero numero 10 talentuoso e con una discreta esperienza. Stiamo parlando di Hakan Calhanoglu, centrocampista classe 1994 in scadenza di contratto con i rossoneri. A lanciare questa notizia bomba è stato TuttoSport, che in prima pagina ha parlato dell’interesse del club piemontese per il calciatore. Alla Continassa avrebbero iniziato a muoversi per mettere a segno il colpo a parametro zero, viste le difficoltà nella trattativa tra il turco e il suo club. Attenzione però.

Per Calhanoglu ci sarebbe anche la forte concorrenza dell’altra squadra di Milano. Infatti anche i nerazzurri, stando al quotidiano torinese, sarebbero sulle tracce dell’ex Bayer Leverkusen. Marotta dunque sarebbe pronto ad un nuovo derby di mercato con Paratici. Tuttavia, al momento la Juventus sembra essere in vantaggio sugli eterni rivali, anche se la strada è ancora molto lunga. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo infatti Paratici starebbe pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA