L’Italia batte la Bosnia e vola alle Final Four

TORINO – La Nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini ha ottenuto ieri sera il pass per le Final Four di Nations League, battendo la Bosnia per 2-0 a domicilio. La gara è stata vinta grazie alle reti di Belotti e di Berardi, con una squadra che è stata sempre padrona del gioco e non ha mai dato l’impressione di poter perdere la partita. Ora gli Azzurri giocheranno le Final Four della competizione tra Milano e Torino nell’ottobre del 2021, insieme a Belgio, Francia e Spagna. Ma attenzione perché nelle ultime ore è arrivata anche una clamorosa novità di mercato in casa bianconera. Nuovo centrocampista in arrivo a gennaio: spunta una sorpresa assoluta! >>>VAI ALLA NOTIZIA