Mercato Juve, nuovo centrocampista in arrivo: c’è una sorpresa assoluta!

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sempre al lavoro sul mercato la Juventus, che continua ad individuare nuovi giocatori per rinforzare la squadra. Molti sono i nomi che stanno girando dalle parti della Continassa in questi giorni e la dirigenza bianconera sta facendo le sue valutazioni. Fabio Paratici ha infatti messo in atto un’operazione di ricerca per individuare altri possibili colpi: le caratteristiche che avrebbe richiesto Andrea Pirlo sono la qualità e la giovane età. E non è più un mistero che uno dei primissimi obiettivi di calciomercato della Juve sia un nuovo centrocampista.

Già perché, nonostante la scorsa estate siano arrivati buoni elementi dal mercato, alcuni reparti sembrano essere ancora incompleti e la mediana è uno di quelli. McKennie ed Arthur hanno dato discrete risposte, ma serve anche altro e la Juventus se ne è accorta. Proprio per questo motivo, Paratici continua a seguire varie piste per gennaio e per la prossima estate. Da Locatelli ad Aouar, dal giovane Rovella al maxi sogno Pogba, fino ad arrivare a Gravenberch che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe un obiettivo veramente caldissimo. Ma nelle ultime ore è spuntato anche un altro nome totalmente a sorpresa.

Stiamo parlando di Julian Weigl, centrocampista tedesco del Benfica. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano portoghese Record, il calciatore classe 1995 sarebbe finito nel mirino dei bianconeri: l’ex Borussia Dortmund infatti vorrebbe lasciare il Benfica già a gennaio, quando si aprirà la prossima sessione di mercato. Tuttavia, sempre stando al tabloid lusitano, la Vecchia Signora dovrà vedersela contro le due milanesi per l’acquisto del giocatore. Anche le eterne rivali italiane avrebbero puntato il tedesco e potrebbero dare del filo da torcere ai bianconeri. Ma, parlando sempre di mercato, occhio anche ad altre possibili sorprese in arrivo. Paratici infatti starebbe pensando ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA