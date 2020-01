L’Arsenal vuole Rabiot: Arteta chiama il giocatore

TORINO – Con l’inizio del nuovo anno è partita ufficialmente anche la sessione di calciomercato invernale, con le squadre europee che proveranno a colmare alcune defezioni di rosa.

Uno dei nomi che circola sul mercato sarebbe quello di Adrien Rabiot che, stando a quanto riporta in Inghilterra il Daily Star, sarebbe nel mirino dell’Arsenal: il quotidiano inglese riporta come il giocatore sarebbe nel mirino dei Gunners, con il nuovo manager Arteta che avrebbe contattato telefonicamente il giocatore per capire la sua disponibilità.