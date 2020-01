Calciomercato Juventus, Pedullà fa sognare i tifosi: “Contatti avviati!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Altro che gennaio sotto tono: il calciomercato della Juventus è subito partito col botto e promette di riservare ancora molte altre sorprese da qui alla fine. Fabio Paratici sembra scatenato e sta lavorando su moltissimi tavoli contemporaneamente. Le cessioni, come ampiamente anticipato, rimangono la priorità, ma attenzione anche ad alcuni possibili colpi di scena in entrata. A confermare il fermento che c’è in casa bianconera per quanto riguarda il mercato invernale è stato anche il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che, tramite il proprio sito Alfredopedulla.com, ha fatto il punto su alcune operazioni sulle quali starebbe lavorando in queste ore la Juve. Due in particolare: “Christian Eriksen potrebbe lasciare il Tottenham, pronto per un’altra esperienza e in assenza di rinnovo rispetto al contratto in scadenza a giugno. […] Ci sono stati contatti nelle ultime 48 ore anche con la Juve, sia per gennaio che per giugno, e il profilo è stato al centro di alcune valutazioni. […] La Juve farà riflessioni in base a ciò che cerca per il centrocampo e considerato che Bentancur è una pedina ormai insostituibile. Aver preso Kulusevski è un passaggio fondamentale, il resto il club bianconero lo valuterà con calma. Confermati i dialoghi con il Paris Saint-Germain per lo scambio Emre Can-Paredes: quest’ultimo andrebbe di corsa alla Juve, ma i bianconeri vogliono pensarci ancora per qualche giorno prima di sciogliere le riserve in un senso o nell’altro.” Insomma, la Juventus si sta muovendo eccome. Si valuta sempre il possibile scambio di centrocampisti con il PSG, ma la notizia più clamorosa sarebbe quella del possibile assalto al fenomeno Eriksen già per gennaio: sarebbe un vero e proprio colpo da novanta, in pieno stile Paratici, che farebbe ovviamente sognare in grande i tifosi bianconeri. E non è ancora tutto. Il presidente Agnelli infatti sarebbe pronto a dare anche un altro importantissimo scossone per quanto riguarda il mercato della Juventus e avrebbe in mente qualcosa di veramente enorme per il prossimo futuro >>>VAI ALLA NOTIZIA