La Juventus risponde al Barcellona: “Dio del calcio? Ve lo portiamo al Camp Nou”

TORINO – La Juventus ha perso ieri sera all'Allianz Stadium la sfida contro il Barcellona per 2-0, con i bianconeri che sono sembrati a più riprese in difficoltà contro l'organizzazione blaugrana. Della partita non è stato Cristiano Ronaldo, ancora ai box per il Coronavirus, con la squadra spagnola che non ha mancato di sottolineare la presenza del suo rivale, Messi, sul campo bianconero: "Siamo contenti abbiate potuto vedere il GOAT sul vostro campo" ha twittato l'account blaugrana, al quale la Juventus ha risposto per le rime: "Probabilmente avete sbagliato a cercare sul dizionario. Vi porteremo quello vero al Camp Nou."