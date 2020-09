La Juventus ricorda Gaetano Scirea

TORINO – La Juventus ha voluto omaggiare attraverso il suo sito internet l’ex difensore e bandiera bianconera Gaetano Scirea, a 31 anni dalla sua scomparsa.

“3 settembre 1989. Ogni anno, fa male come quella domenica. Una domenica di pioggia, in Polonia.

Una domenica che si portò via Gaetano Scirea, quel giorno lontano da casa per visionare l’avversario che attendeva la Juventus in Coppa UEFA, il Gornik Zabrze.