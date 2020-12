La Juventus pesca il Porto: gli ottavi si giocheranno contro i portoghesi

TORINO – Tutto è pronto per i sorteggi della fase finale della UEFA Champions League che si terranno a Nyon tra poco, con la Juventus testa di serie.

In quanto qualificata prima, la squadra bianconera sarà nella prima urna evitando così le altre big europee vincitrici dei rispettivi gironi. Per i bianconeri quindi una tra Atletico Madrid, Siviglia, Porto, Borussia Monchengladbach e Lipsia.

Prima sfida sorteggiata Borussia Monchengladbach-Manchester City.

La Lazio è la prima italiana sorteggiata e pesca i campioni in carica del Bayern Monaco. Super sfida per i biancocelesti, che troveranno di fronte a loro l’avversaria peggiore.

La terza sfida è quella tra Atletico Madrid e Chelsea.

Anche il Lipsia sfuma, perché se la vedrà contro il Liverpool: un avversaria temibile in meno per i bianconeri.

Ci siamo: la Juventus pesca il Porto! Agli ottavi di finale, dunque, la Vecchia Signora di Andrea Pirlo se la vedrà con i campioni portoghesi, allenati da una vecchia conoscenza della nostra Serie A, Sergio Conceiçao.

Super sfida agli ottavi tra Barcellona e Paris Saint Germain: Leo Messi se la vedrà con Neymar.

Il Siviglia, vincitore dell’Europa League, affronterà il Borussia Dortmund di Haaland.

L’altra italiana in corsa si troverà di fronte ad una delle top d’Europa: infatti, l’Atalanta di Gasperini sfiderà il Real Madrid di Zinedine Zidane.

Un sorteggio che sorride alla Juventus, mentre lascia le altre due italiane sull’attenti. A febbraio, gli uomini di Andrea Pirlo cercheranno di andare avanti in Champions League e tentare la loro scalata per la vittoria del trofeo dalle grandi orecchie, desiderato da troppo tempo. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche alcune pesanti novità per il mercato bianconero: >>>> Scatta l’allarme, spunta una notizia pericolosa: Paratici, attento! <<<<