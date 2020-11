La Juventus non molla Locatelli

TORINO – La Juventus continua a seguire con interesse in centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli, autore anche ieri sera con la Nazionale di una grande prestazione.

Il calciatore ex Milan è stato un obiettivo dei bianconeri in estate, con l’affare che tra le due società che non si è chiuso. La Juventus non ha però smesso di seguire il giocatore, sul quale dovrebbe tornare con prepotenza nelle prossime sessioni di mercato, per accontentare la richiesta del tecnico Andrea Pirlo.