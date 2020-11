Mercato Juve, lavori in corso per un nuovo obiettivo: servono 20 milioni!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Vecchia Signora continua a lavorare sul mercato per portare a Torino nuovi giocatori da mettere a disposizione di Andrea Pirlo. E nel contempo, Fabio Paratici continua anche a portare avanti l’opera di ringiovanimento della rosa. Dopo i colpi fatti in estate che hanno abbassato notevolmente l’età media della squadra infatti, il dirigente bianconero avrebbe individuato un nuovo obiettivo e sarebbe pronto a fare carte false per riportarlo in Italia.

Stando a quanto riporta la stampa portoghese, in particolare A Bola, i bianconeri avrebbero infatti messo gli occhi sull’attaccante del Wolverhampton e della Nazionale portoghese Under 21 Pedro Neto. Il calciatore classe 2000, già passato per la nostra Serie A con la maglia della Lazio, si è trasferito in Inghilterra dove è definitivamente esploso. Quest’anno ha già collezionato 9 presenze tra campionato ed EFL Cup, condite da un gol e due assist, e dalla convocazione in Nazionale. E Paratici lo avrebbe notato e si sarebbe già messo in moto concretamente.

Il procuratore del giocatore è Jorge Mendes, lo stesso agente di Cristiano Ronaldo, con il quale la Juve intrattiene ottimi rapporti. Neto ha un contratto con il club inglese fino al 2025, ma secondo le ultime indiscrezioni i bianconeri sperano di strapparlo ai Wolves già a gennaio. Paratici starebbe infatti lavorando con Mendes per il possibile trasferimento del giocatore, con il Wolverhampton che potrebbe decidere di privarsene per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Ancora lavori in corso dunque sull’asse Jorge Mendes-Juventus: Pedro Neto sarebbe il prossimo obiettivo. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo infatti Paratici starebbe pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA